25.01.2018
Кабмин запретил чиновникам начислять сверхпремии
Источник: Корреспондент.net
Правительство изменило структуру начисления премий и зарплаты чиновникам.
Отмечается, что соответствующее решение принято в рамках реформы государственной службы.
"Речь идет о невозможности чиновников начислять себе "баснословные" премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо утолить аппетиты, когда накручивают надбавки", - заявил премьер Владимир Гройсман, комментируя данное решение.
По его словам, поощрять чиновников следует только если люди на местах будут получать качественный сервис.
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