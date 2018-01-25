Кабмин запретил чиновникам начислять сверхпремии

В этот день 99 лет назад был провозглашен акт воссоединения УНР и ЗУНР

В плане мероприятий Генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на этой неделе посетит Киев и Донбасс. После этого политик собирается провести встречу с помощником президента РФ Владиславов Сурковым.

Объем инвестиций в текущем году будет зависеть от нескольких причин, в том числе от приватизационного процесса. В ЕБРР надеются выйти на уровень в 1 млрд евро.

На улицах различных городов Украины журналисты попросили ответить на вопрос: "Кто виноват в войне на Донбассе?". Большинство пришли к выводу, что виноваты все стороны конфликта.

В шахте частного предприятия Шахтоуправление Покровское произошла вспышка метана. В результате инцидента получили ожоги и были госпитализированы восемь шахтеров.

В этом году в длинном списке украинской кинопремии "Золотая Дзыга" 59 фильмов, 16 из них полнометражных

"Оскар" по-украински: Какие ленты вошли в длинный список кинопремии "Золотая Дзыга" и о чем они

Первые украинцы, которые пострадали от теракта в Кабуле, прибыли в Украину, – посол

Ничего удивительного в том, что преступность ушла вслед за нами в виртуальное пространство, нет. Но за каждым преступлением должно неотвратимо следовать наказание

Если показатели не будут достигнуты, то Маск ничего не получит за свою работу

Tesla отменила зарплату и премии Илона Маска, чтобы он получал награду за показатели

В предыдущих годах в список предметов на выбор абитуриента еще входил русский язык

Пока неизвестно, стало ли это причиной его смерти

В Брюсселе назвали вызовы перед Украиной в 2018 году

Спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер рассказал об украинцах на Донбассе, которые нуждаются в помощи.

Украинцы за 2017 год уплатили 15 миллиардов гривен военных сборов, что на 30% больше показателей в 2016 года. Больше всего военного сбора уплачено плательщиками Киева.

В Давосе президент Петр Порошенко встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс предположил, что Лагард и Порошенко обсудят прогресс страны в выполнении программы EFF.

Чем живут регионы: в Херсонской области начнется строительство солнечной электростанции, а в Сумах готовят "Зимние забавы"

Заявление бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о том, что власти Украины не выполнили своих обязательств по созданию антикоррупционного суда являются серьезным сигналом для украинских властей о необходимости реальной борьбы с коррупцией в стране.

Это еще не последнее предупреждение: в Украине обратили внимание на угрозу для Порошенко

Киев направил Москве ноту протеста в связи с направлением очередного так называемого гуманитарного конвоя на Донбасс. Российский груз был перемещен вопреки нормам и принципам международного права, утверждают в МИД.

По его словам, поощрять чиновников следует только если люди на местах будут получать качественный сервис.

"Речь идет о невозможности чиновников начислять себе "баснословные" премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо утолить аппетиты, когда накручивают надбавки", - заявил премьер Владимир Гройсман, комментируя данное решение.

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