Кабмин запустил монетизацию субсидий

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров начал выплачивать компенсации за сэкономленные субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом у себя в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В ноябре правительство начало выплаты в рамках программы монетизации субсидий тем хозяйствам, которые, будучи получателями субсидий, в прошлом отопительном сезоне обеспечили экономию потребления энергоносителей", - отметил Гройсман.

При этом, премьер приложил инфографику, в соответствии с которой средства получат 1,7 млн домохозяйств. За экономию потребления газа получатели субсидий, которые сэкономили его в отопительном сезоне 2016-2017 годов, получат более 600 грн компенсации, за экономию электроэнергии - более 120 грн.