Как не потратить все во время предновогодней "горячки" и не стать жертвой мошенников: топ-10 советов

Источник: Українські новини

Новый год и Рождество - самые долгожданные праздники, к которым мы с нетерпением готовимся в предвкушении хорошего настроения подарков и веселья. И конечно, это горячая пора для покупок к новогоднему столу, елочных украшений, подарков для своих родных, друзей, коллег, на которые мы тратим кучу времени и денег. От праздничной суеты идет кругом голова и опустошаются кошельки.

Но не нужно забывать о здравом смысле, а еще будьте бдительны. Предновогодние приготовления - это "золотое время" для аферистов, желающих устроить вам "новогоднюю сказку". Українські Новини собрали "советы бывалых", как не потратить все деньги на покупки и не попасться "на удочку" мошенникам.

1. Голод- враг

Не ходите за покупками на голодный желудок, - советуют советуют эксперты нового проекта "Призовая варта". Не раз проводились исследования, результаты которых показали, что когда человек голоден, то все, что он видит, кажется ему хорошим и нужным. Мало того, голод вызывает чувство раздражительности и сбивает нас с толку, мешая мыслить критично и рационально, все, что нам хочется – это побыстрее купить то, что первым под руку попадет и покончить с этим шоппингом. В результате – полные пакеты ненужных покупок и пустой кошелек.

2. Музыкальное спопровождение

Многие из нас, наверное слышал, как в больших магазинах прокручивают музыку. Но это не только для того, чтобы вам было весело, но чтобы побудить настроить вас на соответствующую волну, при которой вы легко тратить деньги. Поэтому слушайте свою музыку.

3. Некачественный товар

Будьте внимательны в магазинах и нтернет-магазинах. Магазины иногда заманивают покупателей ненастоящими скидками, могут подсунуть некачественный товар. Очень внимательно смотрите на сроки годности перед праздниками. Потому что именно в такие дни, когда люди закупают много продуктов, на прилавках могут быть товары, у которых через день-два закончится срок годности".

4. Пробивают лишнее

Следите, чтобы товар в чеке и корзине совпадал по колличеству. Перед большими праздниками украинцы делают большие покупки. На кассе, упаковывая товар, не всегда можно уследить за тем, что пробивает кассир. Поэтому обязательно проверяйте список в чеке – нередко недобросовестные сотрудники могут пробить вам лишнюю колбасу, селедку, а то и лишнюю баночку икры.

Также в гипермаркетах внимательно следите за руками кассира – не весь товар может вернуться к вам в корзину. Куда-то может подеваться и палочка колбасы или пакет сока.

5. Ненастоящие скидки или ненужный товар

В канун больших праздников продавцы любят продавать наборы со скидками – в нем обязательно есть нужный вам товар, а в довесок к нему абсолютно ненужная вещь. Или возьмите две позиции, третья в подарок. Это традиционный ход, чтобы избавиться от залежалого товара. Такое можно увидеть в парфюмерных или в сетевых магазинах бытовой химии".

По словам маркетолога, реальные скидки под новогодние праздники могут быть на залежавшиеся на складе товары. Для это нужно объявить о распродаже, и где-нибудь незаметно указать, что количество товара ограничено. На самом деле скидка будет на несколько товаров, а раз уж вы пришли в магазин с деньгами, то можете потратить их на что-то другое.

6. Дети - дома

Оставляйте детей по возможности дома или в детских комнатах, отправляясь за покупками. Реклама в магазинах, оформление витрин под Новый год много в чем ориентирована именно на детей. Если не собираетесь конкретно покупать что-то ребенку, лучше оставить его дома. Иначе ваше чадо заставит вас купить еще кучу вкусностей, а вдобавок кучу игрушек, часто ненужных.

7. Покупки в интернете

Многие сейчас покупают в интернете. Это и удобно и экономит кучу времени. Но тут также легко попасть и на недобросовесных продавцов, и на некачественных товар. Поэтому лучше покупать в хорошо зарекомендовавших себя интернет-магазинах, а также на проверенных маркет-площадках. Некоторые такие площадки имеют базу отзывов, рейтингов и даже черные списки. Поэтому внимательно их изучите перед покупкой. Хорошо, когда товар в вашем городе и можно заказать доставку курьером и проверить товар при получении. Хотя и при этом нужно требовать чек, чтобы вы могли если что вернуть некачественный товар. А если товар доставляется по почте, то прежде, чем переводить кому либо деньги, используйте наложенный платеж. А получив товар по почте, проверяйте на месте.

8. Осторожно с мобильными приложениями на телефоне

Еще один трендовый развод - мобильные приложения, которые списывают всю информацию со смартфона. Причем польза от этих приложений минимальна: отсчет количества дней до праздника, выбор гирлянды для елочки или новогоднего костюма. Вы скачиваете приложение и вручаете мошенникам ключ от ценной информации добровольно. Чтобы отстраниться от атака аферистов можно включить режим Шерлока Холмса. Он проверяет все данные и верит только фактам, а порой подкладывает свинью обманщикам.

9. Поздравление с "сюрпризом".

Под Новый год большинство вирусных писем проникают в наши компьютеры и гаджеты под видом поздравлений от знакомых. Чтобы замаскироваться под "друзей", мошенники взламывают страницы в соцсетях. Нередко в письме содержится просьба одолжить немного денег с обещанием отдать после праздников. Ничего не отправляй, не созвонившись с другом, от имени которого написано послание.

10. "Новогодняя лотерея"

Говорят, что этот "развод" может стать трендовым. Многие магазины, банки, сервисы проводят распродажи. Однако представители этих органзаций не потребуют озвучить ни номер банковской карты, ни пин-код, ни секретные 3 цифры на обратной стороне. Аферисты вас убедят, что эта информация необходима, чтобы «подарить» вам большую сумму денег. А на самом деле - списать с вашей карты деньги.

Есть другая вариация такого обмана. Вам звонит якобы менеджер банка или интернет-магазина, сервиса и сообщает, что выиграли ценный подарок, но чтобы его забрать нужно заплатить налог. Деньги можно перевести и на этом все скорее всего закончится. О подарке можете и не вспоминать.