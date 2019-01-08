Как ПЦУ получила Томос о независимости. Главное
Источник: Корреспондент.net
Украина встретила Рождество вместе с томосом о независимости Православной церкви, подписанным Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле 5 января.
Русская православная церковь назвала томос "попыткой украсть Рождество" и предупредила о "состоянии раскола на сто лет".
Варфоломей передал томос Епифанию
5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины в храме Святого Георгия в Стамбуле. Текст каллиграфически оформлен на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтського монастыря на Афоне, архимандрита Алексея.
Перед подписанием грамоты о независимости ПЦУ в храме Константинопольской церкви прошел совместный молебен с участием предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Он был избран объединительным собором 15 декабря, которым также была создана Православная церковь Украины.
Также перед подписанием состоялась встреча Варфоломея с президентом Украины Петром Порошенко. В Стамбул на подписание томоса для Украины также прибыли председатель Верховной Рады Андрей Парубий, третий президент Виктор Ющенко и министр обороны Степан Полторак.
Порошенко наградил Вселенского патриарха орденом За заслуги І степени "за выдающийся личный вклад в развитие автокефальной поместной ПЦУ, подъем авторитета православия в мире...".
Варфоломей, в свою очередь, вручил главе украинского государства памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос. Патриарх также наградил спикера Рады Андрея Парубия крестом святого Андрея Первозванного.
В соборе Святого Георгия - резиденции Константинопольского патриарха, после подписания томоса и речи Порошенко присутствующие, в частности представители ПЦУ, спели известную украинскую колядку Нова радість стала.
Позже в этот день президент Украины на своей странице в Facebook опубликовал текст томоса на украинском языке.
Утром 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
Вручение томоса произошло в 10.11 по киевскому времени, после совместной литургии двух предстоятелей.
На финальный акт в процессе предоставления украинской церкви независимости приехала довольно многочисленная делегация из Киева. В нее входили священнослужители новосозданной церкви, члены кабинета министров, спикер Верховной рады, а также президент Украины Петр Порошенко.
В своем обращении после церемонии вручения в Стамбуле томоса об автокефалии ПЦУ Порошенко сказал, что это - фактически еще один акт провозглашения независимости Украины.
За церемонией вручения томоса и Божественной литургией в храме Святого Георгия последовали традиционные крещенские купания в водах Босфора.
Вечером 6 января самолет с томосом приземлился в Киеве. Кортежем его доставили в Софию Киевскую, где ранее проходил объединительный собор.
Почетный патриарх ПЦУ Филарет 7 января заявил,Украинскую церковь могут признать патриархатом и раскола в мировом православии не будет.
"Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы - метрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат потому что мы - большая церковь. У нас есть надежда, что Украинскую Церковь со временем Вселенский патриарх признает и патриархатом. Это - будущее, но это будет", - сказал Филарет.
Он отметил, что с получением томоса об автокефалии украинской церкви значительная, большая часть православных церквей войдет в общение с ней.
Отметим, что Епифаний ранее говорил о возможности получении патриархата после признания ПЦУ всеми православными церквями.
Рождество Украина встретила с томосом
На праздник Рождества Христова в понедельник, 7 января, в храме Софии Киевской предстоятель Православной церкви Украины совершил Божественную литургию Василия Великого. После богослужения был обнародован томос.
В общей молитве принимает участие Порошенко, Парубий, нардепы, члены Кабмина, украинская интеллигенция, капелланы и волонтеры.
"Знаковость и историчность этого богослужения заключаться в том, что в этот день украинский народ отмечает не только спасительное событие рождения в мир Богомладенца, но и возрождение и утверждение единой поместной Украинской Православной Церкви", - говорится на сайте ПЦУ.
Томос выставили в Малой Софии. 7 января возле нее выстроилась большая очередь.
Что будет с томосом
Вручение томоса об автокефалии Епифанию стало финальным этапом признания независимости украинской церкви: с этого момента Православная церковь Украины стала одной из 15 поместных православных церквей мира.
Грамота описывает ключевые параметры существования церкви: в частности, модель ее управления, взаимоотношения с материнской церковью в Константинополе и другими поместными церквями.
8 января томос увезли в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, который собирается каждый месяц 9 числа. в ПЦУ подчеркнули, что отсутствие подписей - "технические вещи" и томос является действительным. Предположительно, 9 января томос вернется в Софию Киевскую.
В то же время, СМИ пишут, что оригинал томоса передадут в госархив, а в Софии будет находится копия.
Реакция РПЦ
Решение Константинопольского патриархата даровать независимость украинскому православию и его реализация сопровождались резкой критикой со стороны Русской православной церкви. РПЦ провозгласила Вселенский патриархат раскольников и разорвала с ним отношения.
5 января после подписания томоса председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал грамоту "простой бумагой".Православных христиан он призвал не забывать, что "главой темой для них сейчас является праздник Рождества".
Он заявил, что томос "не обладает канонической силой", поскольку, как утверждает РПЦ, был подписан "в нарушении канонов". Томос он назвал "бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций".
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, в свою очередь заявил, что прошедший 2018 год можно сравнить с 1054-м - годом Великого раскола в христианской церкви.
"Это ведь, в общем-то, был локальный конфликт между Константинополем и Римом. Но прошло уже почти десять веков, а разделение остается, и каких-то перспектив преодоления этого разделения не видно", - сказал представитель РПЦ.
На взгляд митрополита, теперь "в семье Православных церквей наступила ситуация такого же раскола, который может сохраниться на десятилетия или столетия".
Российские власти пока комментариев не давали.