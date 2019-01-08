Как ПЦУ получила Томос о независимости. Главное

Источник: Корреспондент.net

Украина встретила Рождество вместе с томосом о независимости Православной церкви, подписанным Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле 5 января.

Русская православная церковь назвала томос "попыткой украсть Рождество" и предупредила о "состоянии раскола на сто лет".

Варфоломей передал томос Епифанию

5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины в храме Святого Георгия в Стамбуле. Текст каллиграфически оформлен на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтського монастыря на Афоне, архимандрита Алексея.

Перед подписанием грамоты о независимости ПЦУ в храме Константинопольской церкви прошел совместный молебен с участием предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Он был избран объединительным собором 15 декабря, которым также была создана Православная церковь Украины.

Также перед подписанием состоялась встреча Варфоломея с президентом Украины Петром Порошенко. В Стамбул на подписание томоса для Украины также прибыли председатель Верховной Рады Андрей Парубий, третий президент Виктор Ющенко и министр обороны Степан Полторак.

Порошенко наградил Вселенского патриарха орденом За заслуги І степени "за выдающийся личный вклад в развитие автокефальной поместной ПЦУ, подъем авторитета православия в мире...".

Варфоломей, в свою очередь, вручил главе украинского государства памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос. Патриарх также наградил спикера Рады Андрея Парубия крестом святого Андрея Первозванного.

В соборе Святого Георгия - резиденции Константинопольского патриарха, после подписания томоса и речи Порошенко присутствующие, в частности представители ПЦУ, спели известную украинскую колядку Нова радість стала.

Позже в этот день президент Украины на своей странице в Facebook опубликовал текст томоса на украинском языке.

Утром 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Вручение томоса произошло в 10.11 по киевскому времени, после совместной литургии двух предстоятелей.

На финальный акт в процессе предоставления украинской церкви независимости приехала довольно многочисленная делегация из Киева. В нее входили священнослужители новосозданной церкви, члены кабинета министров, спикер Верховной рады, а также президент Украины Петр Порошенко.

В своем обращении после церемонии вручения в Стамбуле томоса об автокефалии ПЦУ Порошенко сказал, что это - фактически еще один акт провозглашения независимости Украины.

За церемонией вручения томоса и Божественной литургией в храме Святого Георгия последовали традиционные крещенские купания в водах Босфора.

Вечером 6 января самолет с томосом приземлился в Киеве. Кортежем его доставили в Софию Киевскую, где ранее проходил объединительный собор.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет 7 января заявил,Украинскую церковь могут признать патриархатом и раскола в мировом православии не будет.

"Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы - метрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат потому что мы - большая церковь. У нас есть надежда, что Украинскую Церковь со временем Вселенский патриарх признает и патриархатом. Это - будущее, но это будет", - сказал Филарет.

Он отметил, что с получением томоса об автокефалии украинской церкви значительная, большая часть православных церквей войдет в общение с ней.

Отметим, что Епифаний ранее говорил о возможности получении патриархата после признания ПЦУ всеми православными церквями.

Рождество Украина встретила с томосом

На праздник Рождества Христова в понедельник, 7 января, в храме Софии Киевской предстоятель Православной церкви Украины совершил Божественную литургию Василия Великого. После богослужения был обнародован томос.

В общей молитве принимает участие Порошенко, Парубий, нардепы, члены Кабмина, украинская интеллигенция, капелланы и волонтеры.

"Знаковость и историчность этого богослужения заключаться в том, что в этот день украинский народ отмечает не только спасительное событие рождения в мир Богомладенца, но и возрождение и утверждение единой поместной Украинской Православной Церкви", - говорится на сайте ПЦУ.

Томос выставили в Малой Софии. 7 января возле нее выстроилась большая очередь.



