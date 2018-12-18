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18.12.2018

Как профессор и наемники спасли докторанта от ИГИЛ

Источник: Корреспондент.net

Западная пресса обсуждает историю о том, как шведский профессор Шарлотта Тернер при содействии Лундского университета отправила в Ирак группу наемников, чтобы спасти своего докторанта Фирас Джумаа с захваченной террористической организацией "Исламское государство" территории.

Благодаря отряду наемников Джумааху и его родным удалось покинуть территорию охваченного войной северного Ирака. История произошла в 2014 году, но известной о ней стало на прошлой неделе. 

 

"Халифат" ИГИЛ в Ираке и Сирии

Создание "халифата" террористы ИГИЛ провозгласили в 2014 году, захватив крупные города в Сирии и Ираке, а позже и в Ливии. Они установили контроль на территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Исламисты ввели варварские порядки: работорговля, телесные наказания, пытки и казни.

На данный момент они потеряли почти все завоевания. Главный оплот "Исламского государства" в сирийской Ракке был захвачен 17 октября прошлого года, чуть раньше, в июле, иракские войска при поддержке авиации международной коалиции отбили Мосул в Ираке.

Именно с этого иракского города начался "исламский халифат", о создании которого лидер ИГИЛ Абу-Бакр аль-Багдади объявил в июне 2014 года. Аль-Бадади вероятно погиб во время одного из многочисленных авиаударов.

В декабре прошлого года США и Россия объявили о падении "Исламского государства". Обе стороны спорили, кто из них сделал в это большее вложение.

 

Профессор пришла в ярость

Докторант Фирас Джумаа, езид по национальности, проходил обучение на факультете химии Лундского университета в Швеции, когда оставшаяся в Ираке сообщила ему, что соседнюю деревню захватили ИГИЛ.

Террористы считали курдов-езидов язычниками, поэтому убили всех мужчин поселения, а женщин отправили в рабство. Джумаа взял билет на первый же самолет, чтобы попытаться спасти свою семью.

Вежливые террористы. Как ИГИЛ руководил Мосулом

Однако сразу после приезда Джумааху и его семье пришлось спрятаться с другими езидами на заброшенной фабрике. Там она написал своему научному руководителю Шарлотте Тернер сообщение, в котором говорилост, что если "не вернется в течение недели, то продолжить работу над диссертацией не сможет".

"Я совсем отчаялся. Думал, что надеяться больше не на что. Хотел только сообщить о ситуации. Я даже не представлял, что она может нам помочь", - вспоминал Фирас Джумаа в интервью на сайте университета.

Однако профессор, которая, как она говорит, "пришла в ярость", и обратилась к руководству университета. Начальник службы безопасности университета Перу Густафсону заявил, что его связи "позволяют доставить транспорт и обеспечить безопасность по всему земному шару".

За несколько дней он заключил контракт с некой фирмой, название которой не упоминается, и она отправилась на спасение докторанта и его семьи.

Два джипа Toyota Landcruiser с четырьмя тяжеловооруженными наемниками приехали на белильную фабрику, где скрывалась семья Джумаа и доставила их в аэропорт Эрбиля, откуда на самолете их эвакуировали в Швецию.

Однако в Ираке остались его мать и сестры. Но им удалось выжить на оккупированной ИГИЛ территории.

Фирас Джумаа выпустился их университета и работает в фармацевтической компании шведского города Мальме.

"У меня есть друзья, которые думают, что я секретный агент, потому что они не могут поверить, что университет стал бы организовывать спасательную операцию ради обычного докторанта", - рассказывает он.

 

 
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