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30.11.2017

Как средство от сорняков отравило жизнь Ангеле Меркель

Источник: DW

Вечером в четверг, 30 ноября, федеральный президент собирает у себя во дворце Bellevue лидеров Христианско-демократического и Христианско-социального Союзов (ХДС и ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) будет уговаривать Ангелу Меркель (Angela Merkel), Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) и Мартина Шульца (Martin Schulz) начать переговоры о формировании нового правительства.

После провала попытки канцлера Меркель договориться на этот счет с "зелеными" и либералами, возобновление коалиции ХДС/ХСС с социал-демократами осталось для нее единственной политически реальной возможностью сформировать правительство парламентского большинства. Дело это непростое, а тут еще и атмосфера в отношениях между потенциальными участниками коалиции оказалась отравленной гербицидами.

Своевольное решение министра сельского хозяйства

Виновник - министр сельского хозяйства, представитель ХСС Кристиан Шмидт (Christian Schmidt). Он дал немецкой делегации в Еврокомиссии указание проголосовать за продление на пять лет допуска к применению в странах ЕС гербицида глифосат, хорошо известного российским дачникам под торговой маркой "Раундап".

Само по себе такое решение министра считают правильным и канцлер, и большинство экспертов, не говоря уже о самих аграриях, которым, как и российским дачникам, глифосат сильно облегчает борьбу с сорняками. Проблема, однако, в том, что против использования этого гербицида решительно выступала министр по охране окружающей среды, социал-демократка Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks).

А при отсутствии в таких делах согласия между министрами официальный Берлин - как того требует правительственный регламент - должен воздерживаться при голосовании в ЕС. Шмидт же даже не проконсультировался с канцлером, которая могла хотя бы попытаться разрулить конфликт между двумя своими подчиненными.

Шмидт, Путин и яблоки

До сих пор Кристиан Шмидт не играл заметной роли на немецком политическом Олимпе. Журналистам бывший статс-секретарь министерства обороны, переброшенный по политической прихоти на аграрный фронт, запомнился разве что двумя довольно экстравагантными выступлениями.

Пару лет назад он предложил неожиданный ответ на российское эмбарго на импорт фруктов из Германии. "An apple a day keeps the Putin away" ("По яблоку в день, и Путин нам нипочем"), - сказал он как-то на пресс-конференции и сочно хрустнул отечественным плодом, призывая население таким образом нейтрализовать эмбарго.

А второе его нашумевшее начинание - кампания против вегетарианской колбасы. Шмидт пытался запретить называть "колбасой" или "сосисками" продукты питания, вообще не содержащие мяса.

Выговор вместо отставки министра Шмидта

Теперь в Германии гадают, что подвигло главного немецкого агрария на третий запоминающийся поступок. Хотел продемонстрировать самостоятельность ХСС? Набрать очки у баварских крестьян, которым в следующем году предстоит голосовать - или не голосовать - за эту правящую в Баварии партию? Оказать последнюю услугу производителям глифосата и агропромышленному лобби? Не допустить создания коалиции консерваторов с социал-демократами?

ак бы то ни было, Шмидт изрядно осложнил жизнь Ангеле Меркель, которая всеми силами старается избежать и правительства меньшинства, и перевыборов. Она объявила министру строгий выговор, но увольнять все-таки не стала. Во-первых, потому что решение об отставке одного из членов кабинета министров принято согласовывать с федеральным президентом, а также партией, делегировавшей своего представителя в коалиционное правительство, то есть с руководством ХСС.

Во-вторых, как глава правительства, находящегося сейчас только при исполнении обязанностей, Меркель вообще не имеет права заменить одного из уволенных министров человеком со стороны. Аграрное ведомство Шмидта, а также министерство транспорта, которым он руководит по совместительству, пришлось бы переподчинять кому-либо из остающихся в строю членов правительства.

Борьба с "консервативными сорняками"

История с гербицидом ослабляет позиции канцлера на предстоящих переговорах с социал-демократами. Они вообще не в восторге от перспективы возобновления союза с консерваторами, сразу после выборов 24 сентября заявили о своей твердой решимости перейти в оппозицию. Многие видные деятели СДПГ и до сих пор выступают категорически против повторного участия в правительстве под руководством Ангелы Меркель, опасаясь деградации своей партии до маргинальной политической силы.

Те же в СДПГ и ее парламентской фракции, кто в принципе готовы вести с канцлером переговоры о новой так называемой "большой коалиции", воспользовались "гербицидом", как средством борьбы с "консервативными сорняками" - теми позициями в программных установках ХДС/ХСС, которые они считают вредными для страны.

Они - еще до начала переговоров - требуют уступок от консерваторов. Говоря о "тяжелом подрыве доверия", "утрате канцлером авторитета", неспособности Меркель поддерживать дисциплину во вверенном ей кабинете министров, социал-демократы добиваются от канцлера своего рода аванса, пытаются заведомо застолбить свои позиции в будущем коалиционном правительстве. Если оно, что не факт, вообще будет создано.

"Раундапом" по санкциям против России?

Самодеятельность немецкого министра при голосовании в ЕС по вопросу о глифосате ставит, кроме того, под вопрос продление европейских санкций, введенных в отношении России за аннексию Крыма и подстрекательство сепаратистов на востоке Украины.

Решение на этот счет должно быть принято в Брюсселе уже в декабре, причем для продления санкционного режима требуется единогласие. До сих пор, подчиняясь правительственной дисциплине и авторитету канцлера, никто из немецких министров против такого решения не возражал.

Если же теперь кто-то из них заявит протест, то Берлину придется в Брюсселе воздержаться, а значит, санкции окажутся отмененными. Об этом заявила в среду, 29 ноября, официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer), отвечая на соответствующий вопрос корреспондента DW.

Позиция канцлера по этому вопросу, добавила она, остается неизменной: отмену санкций должен предшествовать успех в деле мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Министр иностранных дел, социал-демократ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), подтвердила в тот же день корреспонденту DW его пресс-секретарь Мария Адебар (Maria Adebahr), придерживается схожего мнения.

Но ведь против продления санкций может выступить и кто-нибудь из его коллег. Тот же министр сельского хозяйства или, например, экономики, мотивируя это убытками, которые несут из-за санкций немецкие фирмы и фермеры.

 

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