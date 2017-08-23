Как в Украине отметили День флага: фоторепортаж

Источник: КорреспонденТ.net

В Украине в среду, 23 августа, отмечают День государственного флага. По этому случаю во многих городах страны прошли торжества.

Например, в Мариуполе прошел митинг на площади Воинов-Освободителей. Как сообщает Мариупольский городской совет, мэр города вместе с маленькими мариупольцами торжественно поднял сине-желтый флаг.

Кроме этого, стало известно, что по случаю праздника в Симферополе провели акцию – около 30 человек вышли на набережную города в одежде цветов украинского флага.

Праздник отметили и в Днепре. Как сообщает Наш город, возле ДнепрОГА прошло торжественное шествие военных и поднятие желто-голубого флага, который украсили петриковским орнаментом. Достижение зафиксировали в Книге рекордов Украины.