Как встречали Новый год у главной елки Украины

Источник: Корреспондент.net

Елка на Софиевской площади в Киеве в новогоднюю ночь собрала тысячи людей. К ней пришли встречать Новый год как киевляне, так и гости столицы, сообщает во вторник, 1 января, Информатор.

Незадолго до полуночи на площади закончили свой новогодний маршрут бегуны.

Новый год присутствовавшие отметили массовым исполнением гимна Украины. После этого на сцене продолжилась концертная программа, а празднование затянулось до самого утра.