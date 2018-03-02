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02.03.2018

Какие Мальдивы? Главные ляпы выступления Януковича

Источник: Корреспондент.net

Виктор Янукович на своей пресс-конференции много ругал бывшую власть, рассказывал о своем видении аннексии Крыма и войны на Донбассе, и обещал поучаствовать в мирном процессе.

В целом, бывший президент полностью повторил тезисы России по конфликту в Украине.

Выступление Янукович читал с листочка, а с ответами на вопросы помогали адвокаты.

Мальдивы

Януковича попросили оценить визит Петра Порошенко на Мальдивы, и тот факт не самоустранился ли он таким образом от президентских полномочий. Янукович сделать этого не смог.

Янукович, улыбаясь, обратился к своему адвокату Виталию Сердюку: "Мальдивы, Россия… Что это?".

Сердюк ответил за своего подзащитного и напомнил, что сторона защиты на заседании в Оболонском райсуде, который слушает дело о государственной измене Януковича, поднимала вопрос, почему во время недавнего отпуска Порошенко на Мальдивах никто в Киеве не принял решения о его самоустранении, проведя параллель с ситуацией, сложившейся с Януковичем в 2014 году.

Сердюк отметил, что ситуации не идентичны, а пребывание Януковича в России это вынужденная мера.  

Тимошенко = Порошенко

Экс-президент Украины Виктор Янукович, говоря о президенте Петра Порошенко, назвал фамилию "Тимошенко".

"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу...Суды должны быть судами, а не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенко!" - сказал он.

Деньги

Янукович заявил, что ему сейчас живется тяжело в России.

"Вы знаете, мне никто не завидует сегодня. Вы мне верите?", - спросил он.

"Я ваши деньги не считаю, а вы не считайте мои...Не могу сказать, что я всем доволен, мне тяжело и очень больно", - заявил Янукович.

Он добавил, что живет с семьей и имеет "молодого и здорового" сына.

Позже на вопрос журналистки, за чей счет содержится его охрана, с которой он пришел на пресс-конференцию, Янукович ответил:

"Я не буду комментировать за чей счет содержится это здание. Я же все-таки нахожусь в гостях в России и должен с уважением относиться к хозяевам".

Журналистка уточнила, что речь идет именно о его охране, но модератор ее перебил и предоставил слово другим СМИ.

При этом экс-президент заверил, что "денег Януковича" нет ни в одном банке мира.

"Хотя их искали всеми возможными способами. Но, как говорится, в темной комнате искать черную кошку бесполезно, когда ее там нет", – сказал политик.

Путин – есть связь

Несколько раз в ходе пресс-конференции Янукович подчеркивал, что президент России Владимир Путин очень занятой человек

"Вы понимаете, когда идет процесс, когда надо советоваться, есть очень много людей, которые занимаются конкретными вопросами. Есть большой аппарат. Конечно, у нас есть связь (с Путиным). Я не говорю, что мы там ногой двери открываем. Нет. Но у нас есть связь. Но когда надо проконсультироваться, посоветоваться, мы советуемся", - сказал он.

 "Но президент России очень занятой человек. Я не претендую на то, чтобы лично с ним встречаться и искать... вопросы должны быть вначале подготовлены и тогда, когда придет время и возможность, и необходимость встречаться с Путиным, я буду инициировать такую встречу", - добавил Янукович.

По словам экс-президента, он за четыре года встречался с Путиным считанные разы. "Я больше контактирую с его аппаратом", - сказал он.

О разговоре с людьми в Крыму

Янукович, пытаясь оправдать аннексию Крыма, даже заявил, что лично общался с людьми на улицах полуострова.

“Я собственными глазами видел 23 февраля людей в Севастополе, которые закончили митинг и шли в центре города, обсуждали ситуацию, которая была в Киеве. Мне удалось переговорить с этими людьми. Я услышал от них большое беспокойство за свою безопасность и желание найти защиту в России”, - сказал Янукович.

Манафорт

Янукович назвал аменриканского политтехнолога Пола Манафорта Портманом, и заявил, что лично с ним оплату его работы никогда не обсуждал.

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