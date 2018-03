Какие наркотики потребляют европейцы

Источник: DW

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) в среду, 7 марта, опубликовал доклад об употреблении наркотиков в Европе. Авторы исследования под названием "Пристальный взгляд на наркотики" (Perspective on Drugs) замеряли их концентрацию на предприятиях по очистке сточных вод в 60 городах Европы.

Доклад посвящен лишь стимулирующим веществам, запрещенным законом, отмечают составители. Поэтому в исследовании отсутствует информация по таким препаратам как конопля.

Эксперты сообщают о возросшем потреблении кокаина. Согласно результатам, этот наркотик является наиболее популярным в западных регионах (Великобритания, Бельгия, Нидерланды и Испания).

А вот на востоке континента (Чехия, Словакия) предпочтение отдается метамфетаминам. Правда, еще больше этих наркотиков потребляется в городах Восточной Германии, в частности в Хемнице и Эрфурте.

Потребление экстази, терявшего популярность после пика в 2000-2005 годах, снова растет. Наиболее распространенным это вещество остается в городах Нидерландов, а также Германии и Бельгии, отмечают авторы.

Составители доклада также выявили определенные закономерности между днями недели и потреблением стимулирующих препаратов. Так, в более чем 75% городов концентрация наркотиков в сточных водах возрастала с наступлением выходных.