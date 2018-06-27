Камбербэтч облысел ради роли в политической драме Brexit

Источник: Українські новини

Известный актер Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мэлроуз", "Доктор Стрэндж") исполнит главную роль в политической драме, которая рассказывает о выходе Великобритании из Европейского Союза - "Брекзите". В сети появился первый кадр со съемок картины, который показывает артиста в неожиданном для него образе политика Доминика Каммингса. Именно последний стал идейным вдохновителем выхода страны из ЕС.

Пользователи отмечают, что новый образ 41-летнего актера очень напоминает внешность Каммингса. При этом видно, что над имиджем артиста крепко потрудились гримеры.

Лента будет посвящена группе политиков, которые будут самоотверженно бороться за симпатию общества. Это им потребуется, чтобы склонить англичан к голосованию за выход страны из Европейского Союза.

Точная дата премьеры картины не уточняется, однако известно, что телевизионная премьера фильма запланирована уже на этот год.

Брексит (сокращение от сочетания слов Выход Великобритании из Европейского Союза) - вопрос, который неоднократно поднимался консервативными и националистическими партиями. Кампания завершилась референдумом 23 июня 2016 года, во время которого 51,9% избирателей поддержали выход Британии из ЕС, а 48,9% выступили против.