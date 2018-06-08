Канада, Франция и ЕС против изменений в G7

Источник: Корреспондент.net

Президент Европейского Совета Дональд Туск выступил против пересмотра формата G7 и возвращение к нему России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7, сообщил журналист The Washington Post в Twitter.

"Относительно спекуляций о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим G7, какой она есть. Это счастливое число", - сказал Туск.

Как сообщает CBC News позиция Канады в вопросе возвращения России в G8 остается неизменной.