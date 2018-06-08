Канада, Франция и ЕС против изменений в G7
Источник: Корреспондент.net
Президент Европейского Совета Дональд Туск выступил против пересмотра формата G7 и возвращение к нему России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7, сообщил журналист The Washington Post в Twitter.
"Относительно спекуляций о G6+1, G7-1 или G7+1. Оставим G7, какой она есть. Это счастливое число", - сказал Туск.
"Наша позиция относительно этого не изменилась", - сказал представитель министра иностранных дел Канады Адам Остен.
В то же время, агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "большую восьмерку" не выглядит последовательным в свете последних введеных Вашингтоном санкций в отношении к Москве.
"Стоит напомнить, что последней страной, которая ввела индивидуальные экономические санкции, были Соединенные Штаты, поэтому это предложение не выглядит последовательным", - заявил представитель Елисейского дворца.
В Москве, в свою очередь, заявили, что Россия концентрирует свое внимание в большей степени на иных форматах, нежели Группа семи.
"Мы делаем акцент на других форматах", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.