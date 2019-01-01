Канада и Британия стали послами НАТО в Киеве

Источник: Корреспондент.net

Посольства Великобритании и Канады со вторника, 1 января 2019 года, совместно взяли на себя функцию контактной дипмиссии Североатлантического альянса в Украине.

Отмечается, что это решение было утверждено в штаб-квартире НАТО и согласовано с Киевом.

Как известно, в предыдущие четыре года – два двухлетних срока – в качестве контактного посольства НАТО в Украине действовала дипломатическая миссия Литвы.

Контактные посольства (официальный англоязычний термин – ContactPointEmbassies) действуют с начала 90-х годов во всех государствах-партнерах Альянса. Эту роль добровольно и на ротационной основе перебирают государства-члены НАТО, наиболее заинтересованные в углублении сотрудничества Альянса с данным партнером. В Украине данную роль впервые выполнят сразу две дипмиссии.

Контактное посольство действует как дополнительный канал коммуникации о роли и политики Альянса а также, при необходимости, оказывает поддержку совместной деятельности и взаимодействию НАТО и Украины.

Как известно, с 2017 года в Киеве действует также отдельная дипмиссия Альянса, Представительство НАТО в Украине.