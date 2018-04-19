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19.04.2018

Канада поддерживает миротворцев на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Канада готова поддержать введение международной миротворческой миссии на Донбасс, если она будет должным образом санкционирована ООН. Об этом заявил государственный секретарь МИД Канады Марк Гвоздецкий во время слушаний в парламенте в четверг, 19 апреля.

 

"Наш подход заключается в том, чтобы понять, можем ли мы договориться о миротворческом мандате, который позволит достичь нашей главной цели. Если так, то мы в полной мере поддержим такую миссию", - сказал Гвоздецкий.

Он пояснил, что основной задачей миротворцев ООН должно стать восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

"МИД изучает концепт миротворческой миссии ООН в Украине, министр Фриланд лично поднимала этот вопрос перед президентом и премьер-министром Украины, госсекретарем США и многими другими, чтобы определить, как миротворческая миссия может способствовать нашей главной цели, а именно: поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил госсекретарь.

При этом он добавил, что "возникает много вопросов по поводу того, готовы ли некоторые из необходимых партнеров согласиться на такую миссию".

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