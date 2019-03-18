Канада продлила миссию по подготовке ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что о продлении работы военной тренировочной миссии UNIFIER сообщил канадский министр обороны Харджит Саджан во время телефонного разговора с украинским коллегой Степаном Полтораком.

"Министр национальной обороны Канады подчеркнул, что правительством Канады принято решение о продлении срока действия миссии UNIFIER в Украине сроком на три года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в мире и в Украине и согласовали планы по дальнейшему сотрудничеству оборонных ведомств.