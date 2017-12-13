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13.12.2017

Канада разрешила экспортировать на Украину летальное оружие

Источник: DW

Канада сняла ограничение на поставки на Украину автоматического огнестрельного оружия. Это сообщение в среду, 13 декабря, появилось в официальном органе канадского правительства Canada Gazette. Теперь "граждане Канады могут подавать заявки на получение разрешения на экспорт автоматического огнестрельного оружия на Украину", которые, однако, "будут отдельно рассматриваться канадскими властями на соответствие оборонной и внешней политике страны", говорится в сообщении.

Это решение Оттавы уже прокомментировал в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко. "Единым фронтом продолжаем укреплять наше партнерство в сфере безопасности для противодействия агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Порошенко, поблагодарив не только Канаду, но и США - в военном бюджете этой страны выделены 350 миллионов долларов на поставки оружия на Украину.

В России протестуют

В России решение канадских властей вызвало протесты. "Это означает, что Канада берет на себя ответственность за действия украинских силовиков, обученных канадскими инструкторами и оснащенных канадским оружием. Если называть вещи своими именами, Канада прямо выступила против минских соглашений", - заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. А зампред комитета Госдумы по обороне единоросс Юрий Швыткин заявил, что Россия может поднять вопрос о поставках оружия на Украину в Совбезе ООН.

 

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