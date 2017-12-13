Канада разрешила экспортировать на Украину летальное оружие

Источник: DW

Канада сняла ограничение на поставки на Украину автоматического огнестрельного оружия. Это сообщение в среду, 13 декабря, появилось в официальном органе канадского правительства Canada Gazette. Теперь "граждане Канады могут подавать заявки на получение разрешения на экспорт автоматического огнестрельного оружия на Украину", которые, однако, "будут отдельно рассматриваться канадскими властями на соответствие оборонной и внешней политике страны", говорится в сообщении.

Это решение Оттавы уже прокомментировал в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко. "Единым фронтом продолжаем укреплять наше партнерство в сфере безопасности для противодействия агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Порошенко, поблагодарив не только Канаду, но и США - в военном бюджете этой страны выделены 350 миллионов долларов на поставки оружия на Украину.