08.11.2017
Канада упростила оформление виз для украинцев
Источник: Корреспондент.net
Канада упростила оформление долгосрочных виз для украинцев. Упрощение касается требований к подтверждению финансового состояния заявителя, сообщили корреспонденту Укринформа в посольстве Канады в Украине.
Так, при подаче заявления на получение канадской визы, украинцам, которые были в Канаде в течение последних 10 лет или пока имеют действующую визу США и могут доказать это (продемонстрировать печати о пересечении границы или же визу), теперь не нужно доказывать свое удовлетворительное финансовое положение.
Изменения вступили в силу с 1 ноября 2017 года и касаются всех заявителей-украинцев, которые подают заявления в визовых центрах в Украине или онлайн. Однако упрощение оформления не распространяется на рабочие и студенческие визы. Стоимость подачи заявки на получение визы в Канаду также не изменится.
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