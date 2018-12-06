Канада увеличила число отказов в визах украинцам
Источник: Корреспондент.net
Украина и Канада не могут достичь компромисса в вопросе предоставления украинцам разрешений на безвизовые поездки. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, информирует Зеркало недели в четверг, 6 декабря.
"К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%", - сказал Шевченко.
По его словам, причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет. "Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий", - отметил дипломат.
Ранее в канадском Торонто открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине.