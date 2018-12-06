Канада увеличила число отказов в визах украинцам

Посол подчеркнул, что количество отказов в предоставлении виз украинцам увеличилось в этом году на 26%.

"К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%", - сказал Шевченко.

По его словам, причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет. "Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий", - отметил дипломат.

Ранее в канадском Торонто открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине.