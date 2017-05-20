Канадцы хотят создать украинский аналог ВКонтакте

Источник: КорреспонденТ.net

Канадская группа программистов планирует создать аналог популярной сети ВКонтакте для украинцев. Однако в настоящее время они хотят убедиться, что спрос на подобный проект в стране будет достаточным, отмечено на сайте проекта.

Если ожидания оправдаются, то специалисты создадут соцсеть под названием UKRAINIANS.

В сообщении отмечено, что если количество заинтересованных подписчиков превысит 50 тысяч до 1 июня, то программисты StartupSoft преступят к реализации проекта.

В настоящее время уже успели подписаться более 13 тысяч пользователей Сети.