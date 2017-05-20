Канадцы хотят создать украинский аналог ВКонтакте
Источник: КорреспонденТ.net
20.05.2017
Канадская группа программистов планирует создать аналог популярной сети ВКонтакте для украинцев. Однако в настоящее время они хотят убедиться, что спрос на подобный проект в стране будет достаточным, отмечено на сайте проекта.
Если ожидания оправдаются, то специалисты создадут соцсеть под названием UKRAINIANS.
В сообщении отмечено, что если количество заинтересованных подписчиков превысит 50 тысяч до 1 июня, то программисты StartupSoft преступят к реализации проекта.
В настоящее время уже успели подписаться более 13 тысяч пользователей Сети.
Поделиться:
Мир
20.05.2017
Трамп заключил с саудитами сделку по оружию
США в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в Twitter в субботу, 20 мая.
Мир
20.05.2017
Россия потребовала консультаций у ВТО из-за украинских санкций
Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) запрос на проведение консультаций в связи с введенными Украиной санкциями. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщает "ТАСС".
Мир
20.05.2017
Приднестровье: Украина блокирует транзит грузов
"Министр сельского хозяйства и природных ресурсов" самопровозглашенного Приднестровья Ефимий Коваль сообщил, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей запретила транзит грузов в Приднестровье через территорию Украины, передает пресс-служба республики.
Мир
18.05.2017
WP опубликовала запись тайной беседы республиканцев: обсуждали Путина, Гройсмана и войну на Донбассе
The Washington Post опубликовал текст разговора между лидерами Республиканской партии, который показывает, что республиканцы в частном порядке обсуждали участие России в выборах 2016 года и отношения Трампа с Путиным, но хотели сохранить их проблемы в тайне.
Мир
16.05.2017
Курс на КНДР. 10 стран, где блокируют соцсети
Президент Петр Порошенко еще в воскресенье уверял, что в Украине никогда не было такого уровня свободы, как сейчас, а сегодня подписал указ, с помощью которого в Украине заблокируют российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте", поисковик "Яндекс" и почтовый сервис Mail.Ru. Если этот указ воплотят в жизнь, страна по сути окажется в одном ряду с Китаем или Северной Кореей, где тоже под запретом соцсети, особенно разработанные другими государствами. 112.ua выбрал топ-10 стран, где уже действуют такие ограничения
Мир
16.05.2017
Трамп назвал "очень успешной" встречу с Лавровым, во время которой он, возможно, раскрыл секретные данные
Президент США Дональд Трамп назвал "очень-очень успешной" встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне, где, возможно он предоставил главе МИД секретную информацию. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме после совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает "Интерфакс-Украина".
Мир
15.05.2017
Украина в Минске призвала расследовать факт домогательства боевика ДНР к женщине из ОБСЕ
В рамках подгруппы по безопасности и на заседании трехсторонней контактной группы украинская сторона призвала расследовать факт домогательств боевика из неподконтрольных районов Донецкой области к женщине из Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).
Мир
15.05.2017
Госфинмониторинг назвал сумму заблокированных за рубежом активов экс-чиновников Януковича
На сегодня за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Об этом говорится в сообщении главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского, передает пресс-служба ведомства.
Мир
15.05.2017
В Нигерии вооруженные пастухи убили 20 фермеров во время молитвы в мечети
В суботу нигерийские пастухи убили 20 фермеров и ранили восемь других людей из огнестрельного оружия в мечети штата Нигер, который находится в центре страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Нигерии.
Мир
15.05.2017
Гривна стала инструментом для манипуляций руководства НБУ, - Рабинович
Отставка главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой может быть продиктована переделом сфер влияния в НБУ. Такое мнение в прямом эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" высказал народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.
Мир
15.05.2017
Экс-нардепы готовили акцию по дискредитации Порошенко, - Грицак
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что бывшие народные депутаты Украины готовили акцию по дискредитации президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Сотрудники СБУ задокументировали действия группы провокаторов, которые координируются бывшими народными депутатами Украины А. Клюевым, В. Олийныком и главарями так называемого "Антимайдана" А. Зинченко и Ю. Котом", - говорится в сообщении.
Мир
15.05.2017
Меркель и Макрон договорились разработать среднесрочный план по развитию ЕС
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу, в результате которой договорились разработать среднесрочный план по развитию Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.
Мир
15.05.2017
Порошенко поручил Кабмину организовать военный парад в День независимости
Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету утвердить план празднования Дня независимости, который должен включать военный парад на Крещатике и Майдане Независимости. Об этом говорится в указе №132/2017, опубликованном на сайте президента.
Мир
15.05.2017
Очереди как в "совке": Почему накануне безвиза так проблематично сделать биометрический паспорт
После того, как стало известно, что Европейский Союз все-таки одобрил введение безвизового режима с Украиной, в центрах выдачи биометрических паспортов начался настоящий ажиотаж. Очередь за документом, с которым возможны безвизовые поездки, украинцы занимают с 6 утра. К моменту открытия паспортных сервисов у закрытых дверей собираются до полсотни человек. В связи с ажиотажным спросом время на оформление выросло с 15-20 минут до нескольких часов. Так что сделать биометрический паспорт стало весьма проблематично
Мир
14.05.2017
На следующей неделе Порошенко обсудит с Меркель встречу в "нормандском формате"
Президент Петр Порошенко намерен 20-21 мая провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине о подготовке встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия). Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.
Мир
14.05.2017
iPhone 8: названы сроки выхода флагмана - СМИ
По информации целого ряда источников, в том числе блогера OnLeaks, выход iPhone 8 ожидается в сентябре этого года. Некоторые аналитики полагают, что смартфон появится с большой задержкой, и не стоит ожидает его ранее октября-ноября этого года.