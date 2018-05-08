Канадцы научили робота готовить яичницу

Источник: Корреспондент.net

В Канаде продемонстрировали робота, который умеет готовить яичницу с беконом, сообщает The Brick Wall.

Робот работает не быстро, но достаточно точно и не повреждает пищу. Интересно и то, что машина сделана из цветных деталей, которые напоминают детский конструктор.