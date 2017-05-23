Каналам дали 16 месяцев для перехода на украинский

Источник: КорреспонденТ.net

Русскоязычный телевизионный продукт, который произвели в Украине, будет в течение года и четырех месяцев засчитываться в украиноязычную квоту. Об этом сообщила глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, рассказывает Интерфакс-Украина.

"Закон (о квотах на украинском телевидении – ИФ) после подписания вступит в силу через 4 месяца. Но в течение года произведенные в Украине программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке, чтобы каналы могли перейти на украинский язык", - пояснила нардеп.

При этом политик подчеркнула, что речь идет не о российском продукте, а только о произведенном в Украине русскоязычном контенте.

Кроме того, по ее словам, закон предусматривает, что все фильмы на иностранном языке в Украине должны быть продублированы или озвучены на государственном языке, за исключением советских фильмов. Таким образом, эти фильмы не будут переводить на украинский язык, однако их не будут засчитывать в украиноязычную квоту для телеканалов.

Сюмар заявила также, что на некоторых депутатов перед голосованием за закон о квотах на украинском телевидении пытались оказывать давление. По ее словам, некоторые парламентарии получали смс-сообщения с просьбами не голосовать за данную инициативу.