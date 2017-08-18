Капитализацию постов Трампа в Twitter оценили в $2 млрд

Источник: КорреспонденТ.net

Если президент США Дональд Трамп перестанет писать сообщения в сети Twitter, ее рыночная стоимость упадет примерно на $2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитика компании Monness Crespi Hardt & Co. Джеймса Какмака.

В компании отметили, что уход Трампа резко сократит стоимость нематериальных активов Twitter и снизит стоимость акций.

"В мире нет лучшей бесплатной рекламы, чем президент Соединенных Штатов Америки", – сказал Какмак.