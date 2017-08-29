Капитальные инвестиции в Украине выросли на 22,5%

Источник: КорреспонденТ.net

За первые шесть месяцев 2017 года предприятия и организации за счет всех источников финансирования освоили 155,1 млрд гривен капитальных инвестиций. Это на 22,5% больше объема капитальных инвестиций за соответствующий период 2016 года.

Отмечается, что главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 74,3% общего объема инвестиций.

Так, в машины, оборудование, инвентарь и транспортные средства вложено 50,8% всех инвестиций, в здания и сооружения – 41,1%.

На капитальный ремонт активов направлено 10 млрд капитальных инвестиций (6,4% от общего объема).