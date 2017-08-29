29.08.2017
Капитальные инвестиции в Украине выросли на 22,5%
Источник: КорреспонденТ.net
За первые шесть месяцев 2017 года предприятия и организации за счет всех источников финансирования освоили 155,1 млрд гривен капитальных инвестиций. Это на 22,5% больше объема капитальных инвестиций за соответствующий период 2016 года.
Отмечается, что главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 74,3% общего объема инвестиций.
Так, в машины, оборудование, инвентарь и транспортные средства вложено 50,8% всех инвестиций, в здания и сооружения – 41,1%.
На капитальный ремонт активов направлено 10 млрд капитальных инвестиций (6,4% от общего объема).
Новости раздела
Украина
28.08.2017
Ночная гроза в Киеве: появилось впечатляющее видео
Грозы в Украине возможны и в понедельник, 28 августа.
Украина
28.08.2017
На дороги Донбасса выделят почти миллиард
Украина шаг за шагом продолжает развитие мирной жизни на Донбассе, заявил Порошенко.
Украина
28.08.2017
Порошенко одобрил призыв ФРГ и Франции по Донбассу
Глава государства положительно отреагировал на заявление Меркель и Макрона придерживаться режима тишины на востоке Украины.
Украина
28.08.2017
В Украине снизилось число переселенцев
В Минсоцполитики посчитали вынужденных переселенцев из аннексированного Крыма и Донбасса.
Украина
27.08.2017
Украинцев ждут еще одни длинные выходные
Стало известно, сколько будем отдыхать в октябре по случаю Дня защитника Украины.
Украина
27.08.2017
Донецк отмечает День города и День шахтера
В центре Донецка проходит необычная выставка - коммунальной техники. Звучат песни о Донецке и России.
Украина
27.08.2017
Сбитый Шуфричем пешеход в реанимации без сознания
31-летний мужчина, которого сбил сын Нестора Шуфрича на пешеходном переходе на Bentley, пребывает в тяжелом состоянии.
Украина
26.08.2017
Украина выбрала участницу детского Евровидения
Анастасия Багинская занимается вокалом с пяти лет.
Украина
26.08.2017
Порошенко: Украина на пути коренных преобразований
Россия делает все возможное, чтобы заблокировать движение по этому пути, подчеркнул президент.
Украина
26.08.2017
Порошенко объяснил участие солдат НАТО в параде
Президент отметил символичность иностранных солдат на Майдане.