Карітас Маріуполь шукає кандидатів та роботодавців за програмою «Гроші за працю»

Источник: Карітас Маріуполь

В рамках проекту "Створення багатофункціональних соціальних центрів з питань подолання кризи та самодопомоги для осіб та громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні "Благодійний фонд «Карітас Маріуполь» оголошує старт програми “Гроші за працю”

Мета програми «Гроші за працю»: створення умов для працевлаштування ВПО та місцевого населення, яке постраждало від конфлікту шляхом відновлення втраченого або формування нового професійного досвіду на локальних ринках праці та виконання суспільно значущих робіт на благо місцевої громади з метою її розвитку.

Географія програми: місто Маріуполь, Мангушський, Нікольський і Волноваський райони Донецької області.

Вимоги до кандидатів на працевлаштування: особи, які готові виконувати суспільно значиму роботу

1. ВПО,

2. багатодітні родини,

3. одинока мати\батько,

4. люди з інвалідністю 3 групи,

5. особи що опинились в скрутних життєвих обставинах.

Учасники програми не повинні знаходитись на обліку в державній службі зайнятості і отримувати допомогу. Перед участю у проекті бенефіціар повинен уважно ознайомитися з умовами проекту і правилами участі в ньому. У разі надання недостовірної інформації бенефіціаром про себе або неправильного оформлення документів, Фонд залишає право за собою не розглядати і не допускати до участі в проекті таких кандидатів.

Тривалість участі в програмі: 2 місяці.

Розмір гранту: бенефіціар отримує компенсацію за участь у тимчасових роботах в розмірі - 3200 грн в місяць з урахуванням податків. Оплата здійснюється щомісячно.

Щоб взяти участь у програмі, вам необхідно заповнити анкету у кейс менеджерів Карітас Маріуполь за адресою пров. Банний 4 (з понеділка по четвер, з 10.00 по 16.00)

Анкети приймаються до 14 березня включно.

По питанням щодо цієї програми ви можете звернутись: до кейс менеджерів за адресою пров. Банний 4, з понеділка по четвер, з 10.00 по 16.00, або зателефонувати на нашу Гарячу лінію +38 (097) 174 31 54 +38 (050) 423 36 50

ВИМОГИ ДО РОБОТОДАВЦІВ:

1. Офіційна реєстрація роботодавця, як юридичної особи.

2. Роботи повинні відповідати цілям та критеріям зазначеним у проекті та співпадати з цілями громади.

3. Роботи, що виконуються в межах проекту не повинні мати вимог до високого рівня кваліфікації робітників.

4. Роботодавець гарантує безпеку і легальність виконуваних робіт.

По всім питанням, щодо роботи цієї програми звертайтесь на нашу Гарячу лінію +38 (097) 174 31 54 +38 (050) 423 36 50