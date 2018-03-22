Карітас Маріуполь завершив відбір на грантову програму для громад, що опинились в зоні збройного конфлікту, вимушено переміщених осіб та громад, які прийняли ВПО.

Источник: Карітас Маріуполь

Участь у проекті могли приймати громадські організації, ініціативні групи та фізичні особи.

Пріоритет надавався проектам, що створюють робочі місця, покращують інфраструктуру населених пунктів, пропагують здоровий спосіб життя, сприяють освіті населення та підвищують роль інститутів громадянського суспільства.

Нам надійшло 27 заявок, що дуже надихає нас на співпрацю з активними громадянами, які прагнуть змінити життя свого села на краще.

Грантовий комітет після розгляду всіх пропозицій, виніс рішення затвердити 6 заявок, які найкраще відповідають цілям програми та де були запропоновані найкращі механізми для вирішення проблем в своїх осередках.

Більше всього ідей було про створення спортивних платформ. Обрані в цій темі були заявки селища Анадоль («Майбутнє у спорті»), селища Кам’янка («Відпочиваємо всім селом») та селища Миколаївка («Створення спортивних секцій для проведення дозвілля дітей та дорослих»). Найближчим часом, в осередках будуть облаштовані спортивні майданчики з тренажерами, поля для футболу і волейболу, та зони з лавочками для відпочинку. Завдяки цьому населення зможе реалізувати свої фізичні здібності.

Також багато громад бажають заснувати центри, які б сприяли корисному дозвіллю мешканців. Серед них гранти отримали с. Мирне («Утеплення місця для спілкування»), с. Орловське («Центр дозвілля») та с. Привільне («Соціальний Хаб»). Незабаром всі мешканці цих селищ зможуть збиратися разом та проводити час за спілкуванням в комфорті та затишку. Окрім цього, в створених центрах будуть проводитись тренінги та зустрічі з різними фахівцями, що дуже важливо для розвитку громади.

Вже найближчим часом громади почнуть реалізовувати свої проекти. Бажаємо успіху в подальшій роботі!