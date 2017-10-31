Карпаты и Мариуполь сыграют матч без зрителей

Боксер Руденко вышел на взвешивание перед боем в Москве с украинским флагом и под "Океан Эльзы"

Суркис объяснил, почему Динамо не будет играть в Мариуполе

Ожидаю, что моя следующая карьера станет хотя бы такой же успешной, как предыдущая

Джошуа: Был бы признателен, если бы Кличко передал мне немного своего опыта

Украинцы добыли две бронзы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

К матчам против Косово и Хорватии будут готовиться 25 футболистов.

Такое решение КДК принял из-за поведения фанатов "львов" во время матча с одесским Черноморцем. Также, Карпатам запретили проводить организованные выезда для болельщиков команды в двух ближайших поединках.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2017 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей