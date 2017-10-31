31.10.2017
Карпаты и Мариуполь сыграют матч без зрителей
Источник: КорреспонденТ.net
Решением Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ поединок 16-го тура между львовскими Карпатами и Мариуполем состоится без зрителей, сообщает официальный сайт львовян.
Такое решение КДК принял из-за поведения фанатов "львов" во время матча с одесским Черноморцем. Также, Карпатам запретили проводить организованные выезда для болельщиков команды в двух ближайших поединках.
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