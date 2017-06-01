Карта АТО: расположение сил в Донбассе

Источник: Диалог.ua

В начале апреля 2014 года начались боевые действия между российскими террористами и подразделениями украинской армии.

Позже украинская сторона объявила конфликт Антитеррористической операцией (АТО), а к украинской армии примкнули добровольческие батальоны.

10 сентября Андерс Фог Расмуссен, являющийся на тот момент генеральным секретарем НАТО, заявил, что среди боевиков с востока Украины были замечены российские военнослужащие и регулярная армия РФ. Также представители Верховной Рады Украины неоднократно заявляли о поставках тяжелой техники и вооружения для боевиков Донбасса из России.

В свою очередь, 28 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на стороне боевиков с Востока Украины воюют лишь добровольцы из РФ.

На сегодняшний день правительство боевиков "ДНР" и российских военных, участвующих в войне против Украины, базируется на территории города Донецка (боевиков "ЛНР" - Луганска, ред.), а официальная администрация Донецкой области базируется на территории города Мариуполя, Краматорска и Славянска.