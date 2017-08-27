Карта Украины от Freedom House озадачила сеть

Источник: КорреспонденТ.net

Международная правозащитная организация Freedom House в своем новом отчете за 2016 год "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии" показала мировую карту, на которой указываются территории, где есть угрозы демократии.

Синим цветом на карте выделены территории, которые по уровню свободы и демократии "не свободны". Желтым цветом - "частично свободные", зеленым - "свободные". Среди "не свободных" территорий, в частности, указаны Крым и Россия. Территория Украины без Крыма, но включая Донбасс, помечена желтым цветом.

Отчет с картой размещен на сайте Freedom House.

Поскольку синим цветом Freedom House отметила и Россию, вследствие чего Крым на карте визуально слился с ней, некоторые украинские СМИ сообщили, что Freedom House напечатала карту Украины без Крыма.

Депутат Владимир Арьев (БПП) прокомментировал ситуацию, отметив, что Freedom House уже не впервые "потакает России":