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22.08.2017

Каталонский террорист рассказал о подготовке более масштабных терактов

Источник: 112.ua

В Каталонии террористическая ячейка, которая осуществила теракты, готовила еще более масштабные атаки, передает The Independent со ссылкой на показания подозреваемого в причастности к терактам Мухаммеда Шемляля.

Шемляль является членом данной террористической ячейки. Он получил ранение при взрыве в Альканаре, где террористы хранили баллоны с бутаном. Также сообщается, что обвинение требует для него избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности освобождения под залог.

Кроме Шемляля, показания дают задержанные Дрис Укабир, Салах эль-Кариб и Мухаммед Ааллаа. Напомним, ранее сообщалось, что исламисты готовили теракт в Барселоне шесть месяцев.

"Члены исламистской ячейки, которые совершили нападения в Барселоне и Камбрильсе, собирались и планировали атаки в течение шести месяцев в Каталонии, не вызывая подозрений", - говорилось в публикации испанской газеты El Mundo.

 

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