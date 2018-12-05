Катар вышел из ОПЕК. Что ожидает рынок нефти

Источник: Корреспондент.net

Катар накануне встречи стран ОПЕК+ в Вене заявил о выходе из организации, усугубив гнапряженную обстановку перед переговорами на фоне падения нефтяных цен.

По официальной версии, выход Катара связан с переходом с нефти на добычу газ. Однако эксперты уверены в политической причине.

Причины выхода Катара из ОПЕК

О намерении Катара покинуть Организацию стран-экспортеров нефти 3 декабря объявил министр по делам энергетики и генеральный директор Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби.

Впервые арабская страна выходит из ОПЕК. До этого организацию покинули Габон и Эквадор - из-за невозможности платить членские взносы, а также Индонезия, поскольку перестала импортировать сырье из-за падения собственной добычи. Катар состоял в ОПЕК 57 лет, почти с момента ее создания.

На долю катарской нефти в лучшем случае приходилось 2,5 процента от общей добычи ОПЕК, в последнее время этот показатель не превышал двух процентов. Поэтому, решение Катара вряд ли отразится на нефтяном рынке и станет причиной распада ОПЕК.

Власти Катара заявили, что поводом для выхода стал "пересмотр путей для усиления своей роли на международной арене". Речь идет об увеличении выпуска сжиженного природного газа более чем на 40 процентов - до 110 миллионов тонн в год.

Аль-Кааби подчеркнул, что разногласия с другими экспортерами нефти, а также с политическим и экономическим бойкотом Катара, не повлияли на их решение.

Катар наращивает производство газа на базе крупнейшего в мире Северного месторождения. Новые мощности будут выпускать 32 миллиона тонн СПГ в год. Таким образом Катар станет конкурентом для США и России.

Однако эксперты считают, что Катар хочет показать свою экономическую независимость от соседей. По данным Wall Street Journal, укрепление отношений между Россией и Саудовской Аравией, которая инициировала бойкот Катара, является главной причиной выхода из состава ОПЕК.

"Решение Катара имеет политическое измерение, оно является признанием снижения роли и влияния в свете политической изоляции", - написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

Однако Катару удалось преодолеть экономические последствия блокады, в том числе за счет поддержки США, у которых на территории эмирата есть крупнейшая военная база на Ближнем Востоке. Кроме того, Катар сохранил контакт с Евросоюзом, Россией и региональными игроками.

Также эксперты считают, что Катар хочет нанести удар по Саудовской Аравии, чья репутация пошатнулась из-за убийства журналиста в Турции.

Сделка Саудовской Аравии с Россией

Катар заявил о выходе из ОПЕК вскоре после 1 декабря, когда российский президент Владимир Путин после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита Большой двадцатки в Аргентине заявил, что страны договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Подробности пока не сообщаются.

Этот договор также ознаменовался пламенным рукопожатием Путина и Сальмана, которое обсуждалось в СМИ.

Wall Street Journal пишет, что члены ОПЕК недовольны укреплением связей между Саудовской Аравией и Россией теперь, когда эта организация стремится сократить объемы добычи, чтобы добиться повышения цен на нефть.

Источники сообщают, что их все больше тревожит тот факт, что Саудовская Аравия позволяет России, которая не входит в эту организацию, оказывать слишком большое влияние на мировые цены на нефть.

Чиновники ОПЕК считают, что планы организации по сокращению объемов добычи с целью повышения цен могут оказаться под угрозой, если Россия их не поддержит. 7 декабря намечена встреча РФ с ОПЕК.

Хелима Крофт, стратег в канадской компании RBC, говорит, что Россия "может нарушить баланс между успешным и провальным начинаниями" ОПЕК.

Между тем многие члены этой организации, включая Венесуэлу, Алжир, Кувейт и Нигерию, утверждают, что на фоне укрепления связей между двумя крупнейшими экспортерами нефти они чувствуют, что их постепенно оттесняют на второй план.

Встреча ОПЕК на фоне падения нефти

ОПЕК и ее союзники соберутся на этой неделе в Вене (5-7 декабря), чтобы обсудить сокращение производства на фоне крупнейшего месячного падения цен на нефть за десятилетие.

Перенасыщенность рынка нефти спровоцировала падение цен на нефть на 30 процентов по сравнению с октябрьским уровнем.

За все 60 лет существования ОПЕК не сталкивалась со столь острой проблемой, пишет Bloomberg. Долгие годы ОПЕК и Россия могли контролировать баланс на рынке: если стоимость нефти падала, то добычу наращивали; если нефть дорожала - сокращали. Это позволяло гарантировать доходы стран-экспортеров.

Теперь, как пишет Bloomberg, контроль над нефтяным рынком находится в руках трех человек - президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Они и будут определять цены на нефть в 2019 году и далее.

Сегодня они добывают больше нефти, чем 15 остальных стран ОПЕК. Все они добывают рекордные объемы нефти, и все они могут в следующем году увеличить объемы добычи.

5 декабря Мониторинговый комитет ОПЕК+ достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти, заявил по итогам встречи в Вене министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи.

Комитет ОПЕК+ заседал на уровне министров в преддверии заседания членов картеля. По словам аль-Румхи, Россия на встрече в Вене согласилась на сокращение добычи нефти на период в шесть месяцев начиная с января 2019 года. О конкретных объемах сокращения договоренностей пока нет, уточнил аль-Румхи.

В ближайшие два дня, 6 и 7 декабря, ОПЕК и страны, не входящие в организацию, должны будут принять решение о продлении соглашения о сокращении добычи. На эти новости нефть отреагировала небольшим ростом.