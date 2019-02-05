Катастрофа. США губят нефтяной экспорт Венесуэлы

Источник: Корреспондент.net

Экспорт венесуэльской нефти снизился на фоне санкций США. Правительству Николаса Мадуро все труднее найти покупателей нефти, продажа которой составляет единственный реальный источник дохода Венесуэлы. Нефтяная промышленность страны находится на грани краха, пишет Wall Street Journal.

Тем временем страны Евросоюза Группа американских стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. ООН не принимает ничью сторону. А президент США Дональд Трамп не исключает военное вмешательство. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Падение нефтяного экспорта Венесуэлы

Экспорт венесуэльской нефти снизился на фоне американских санкций в отношении государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

До прихода к власти социалиса Уго Чавеса Венесуэла добывала более трех миллионов баррелей нефти в сутки. К 2019 году производство упало - до 1,2 миллиона баррелей.

По данным издания, теперь в стране добывается менее миллиона баррелей нефти в день; по сравнению с декабрем спад составил десять процентов.

Правительству Николаса Мадуро все труднее найти покупателей нефти, продажа которой составляет единственный реальный источник дохода страны. Вместо поставок на внешние рынки сырье поступает во внутренние хранилища, пишет WSJ.

Санкции Белого дома подталкивают нефтяную промышленность страны к краху и угрожают оказать на мировые рынки куда большее воздействие, чем ожидалось ранее, пишет газета.

"Это абсолютная катастрофа. Нет почти никакого способа транспортировать нефть", - заявил Луис Эрнандес, лидер нефтяного профсоюза.

Венесуэльская нефть заполняет сейчас внутренние нефтехранилища и почти не поступает на внешний рынок. Американские санкции, введенные 28 января Минфином США, перенаправляют доходы от продажи нефти в распоряжение лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

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Таже негативно сказались на нефтной промышленности отсутствие квалифицированных рабочих, массово бежавших из-за гиперинфляции и задержек зарплат и проблемы с поставками зарубежной легкой нефти, которой необходимо разбавлять тяжелое венесуэльское сырье.

Танкеры с ней были остановлены или перенаправлены на прошлой неделе в связи с проблемами оплаты со стороны Венесуэлы.

Как пишет Reuters, в Мексиканском заливе скопилась флотилия танкеров с семью миллионами баррелей венесуэльской нефти, для которой не могут найти покупателей.

Америки и ЕС против Мадуро

4 февраля глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что страны Евросоюза сообщают о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы "в соответствии со своими прерогативами", но есть "общие европейские рамки, в которых Брюссель действует в плане давления и диалога".

"У ЕС уже есть общая позиция по Венесуэле, она ясная и заключается в том, что ЕС не признает как легитимные выборы в прошлом году и признает как легитимный институт этой страны - ее Национальную ассамблею. Не в компетенции ЕС признавать другие государства, это находится в компетенциях и прерогативах государств-членов", - сказала дипломат.

Могерини подчеркнула, что Евросоюз выступает за мирное и демократическое разрешение кризиса в Венесуэле, что предусматривает "создание условий для проведения в стране новых выборов".

О признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы уже заявили Франция, Германия, Великобританиия, Австрия, Испания, Швеция, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Португалиия, Финляндия, Чехия, Эстония, Польша. Украина также признала Гуайдо.

Группа Лимы выступила за мирный переход власти в Венесуэле и призвала военных страны поддержать самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо, говорится в итоговом заявлении 11 стран группы, которое МИД Канады опубликовал 4 февраля. Документ был принят на встрече представителей стран группы в Оттаве.

Группа Лимы также признала Хуана Гуайдо и Национальную ассамблею Венесуэлы в качестве официальных представителей этой страны.

В документе государства также призывают международное сообщество "не давать режиму Мадуро проводить финансовые и торговые переводы за рубежом, лишить его доступа к международным активам Венесуэлы и не позволять ему проводить операции с нефтью, золотом и другими активами".

Заявление сделано от имени Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу. К призыву не присоединились Мексика, Гайана и Сент-Люсия.

Кроме того, Канада выделила около 35 миллионов евро на поддержку пострадавших от кризиса венесуэльцев и стран, которые приняли мигрантов из Венесуэлы.

Трамп не исключает интервенцию

3 февраля в интервью телерадиосети CBS президент США Дональд Трамп высказался по поводу происходящего в Венесуэле. На вопрос, могли бы интересы нацбезопасности вынудить его использовать вооруженные силы США в этой стране, Трамп ответил: "Не хотелось бы этого говорить, но, безусловно, исключить этого нельзя".

Также он рассказал, что Мадуро просил о встрече несколько месяцев назад, но американский президент отказа ему.

"Я отказался, потому в Венесуэле творятся ужасные вещи", - сказал Трамп.

Отметим, что о возможной интервенции США активно начали говорить после фотографии советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, сделанной вечером 28 января, когда Штаты объявили о введении санкций против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

На созванную по этому поводу пресс-конференцию пришел с открытым блокнотом. Журналисты заметили, что в нем было написано: "Афганистан - приветствуем переговоры" и "5000 солдат в Колумбию".

Колумбия, у которой есть общая граница с Венесуэлой, является главным партнером Вашингтона в Южной Америке.

В Белом доме не стали прямо опровергать предположения СМИ о готовящейся военной операции США в Венесуэле.

"Как раньше говорил президент, все варианты рассматриваются", - сказали в администрации президента США.