Кавер-вечер "Сплин" в Избе-Читальне

Источник: Вечерний Мариуполь

Cover вечер "Сплин" - это ивент для ценителей творчества группы, а также для любителей провести вечер в хорошей компании.



Взять гитару и спеть пару песен любимой группы может каждый желающий, предварительно сообщив администратору.



Вас ждет много классных песен, крутых исполнителей и непередаваемая атмосфера.



Вход свободный!



Когда: 20.05.2017

Начало в 19:00



Ждём вас в Избе-Читальне, пр.Мира 40

Заказ столиков по тел. 0682224485