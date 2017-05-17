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Кавер-вечер "Сплин" в Избе-Читальне

Источник: Вечерний Мариуполь

17.05.2017

Cover вечер "Сплин" - это ивент для ценителей творчества группы, а также для любителей провести вечер в хорошей компании.

Взять гитару и спеть пару песен любимой группы может каждый желающий, предварительно сообщив администратору.

Вас ждет много классных песен, крутых исполнителей и непередаваемая атмосфера.

Вход свободный!

Когда: 20.05.2017
Начало в 19:00

Ждём вас в Избе-Читальне, пр.Мира 40
Заказ столиков по тел. 0682224485

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