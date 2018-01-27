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27.01.2018

Каждый третий украинец хочет эмигрировать, - результаты опроса

Источник: Українські новини

По статистике, каждый третий украинец хочет эмигрировать из страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного со ссылкой на исследование Киевским  международным институтом социологии, сообщает "Зеркало недели". 

Треть украинцев готовы уехать из страны. 6,3% уже делают определенные шаги в этом направлении, 10,8% в принципе готовы, но пока ничего не предпринимали, а 20% пока не готовы, но ждут благоприятных обстоятельств.

Однако 56,9% украинцев не готовы выезжать ни при каких обстоятельствах, а 63,6% это даже не приходило в голову.

45,2% опрошенных готовы выехать за рубеж для того, чтобы получать больше денег. 31,6% хотят жить в более комфортных условиях, а 9,4% не могут себя профессионально реализовать в Украине.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.ua с 21 ноября по 15 декабря 2017 года. Полевой этап длился с 1 по 14 декабря 2017 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах по всем областям Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа было собрано 2039 анкет.

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