Керченский пролив перекроют 28 августа

Источник: КорреспонденТ.net

В Крыму объявили об ограничении судоходства в Керченском проливе на 72 часа с 28 августа. Запрет связан с возможностью установки первой арки моста на его фарватерные опоры, сообщила пресс-служба строительства моста - инфоцентр "Крымский мост"

"Запретить с 00.00 местного времени 28 августа до 00.00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов… в запретном районе строительства "Транспортного перехода через Керченский пролив в акватории Керченского пролива", - приводит текст распоряжения пресс-служба.

Запрет не касается кораблей и судов федеральных органов безопасности и ВМФ, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства моста.

Ограничения связаны с возможностью проведения первого этапа морской операции - транспортировки и подъема на фарватерные опоры железнодорожной арки моста. В пресс-службе отметили, что предварительный прогноз погоды для проведения мероприятия благоприятен. Окончательное решение о времени начала операции примет специальная комиссия.