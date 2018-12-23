23.12.2018
Керченский пролив закрыли из-за непогоды
Источник: Корреспондент.net
В воскресенье, 23 декабря, проход кораблей через Керченский пролив закрыли из-за погодных условий, сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.
По его данным, Керченский пролив закрывали из-за погодных условий для всех судов 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря, обычный поток судов восстановился с утра 20 декабря.
"Утром 23 декабря пролив снова закрыли из-за погодных условий. За время шторма в проливе накопилось 9 судов (7 - ЕС) направлением на Мариуполь/Бердянск. Первые суда из накопившихся в проливе за это время на Мариуполь/Бердянск начали пропускать только в 17:00 21 декабря - через 2 суток после того, как движение через пролив было открыто, и уже пропущены десятки судов в направлении на российские порты", - сообщил Клименко.
"По состоянию на 12:00 воскресенья в пути на Мариуполь, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно, ожидают разрешения в Керченском проливе - 5 судов назначением Мариуполь, в том числе 1 - флаг ЕС", - добавил он.
Также разрашение на проход черех Керченский пролив ожидают 4 судна, которые направляются в порт Бердянск.
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