КГГА подписала распоряжение о подорожании проезда

Источник: Корреспондент.net

Киевская городская государственная администрация подписала распоряжение о повышении тарифов в общественном транспорте столицы с 14 июля. Об этом в четверг, 12 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом и бесконтактными картами, будут иметь возможность платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 гривен (в случае единоразового приобретения 50 поездок). Разовый же билет будет стоить 8,00 гривен.

Отныне срок действия бесконтактных карточек продлен с 6 до 12 месяцев и будет считаться от даты последнего использования, а не пополнения карты. За один раз карту можно пополнить максимум на 50 поездок, при этом общее количество поездок на карточке не может превышать 100.

Также сообщается, что пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за одну поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.

"Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 гривен, а в метрополитене - 610 гривен; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 гривен; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 гривен", - сообщили в КГГА.

Кроме этого, в КП Киевский метрополитен вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 гривен), 14 поездок на 7 дней (за 104 гривен) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 гривен).

Приобретенные по старому тарифу жетоны и проездные билеты будут действовать до конца июля. Также до конца июля пассажиры смогут обменять жетоны для проезда в метро старого образца на новые без доплаты. В течение августа 2018 года пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой. С 1 сентября обменять или вернуть деньги за билеты и жетоны старого образца уже не будет возможным.