Кибератака на демократов США оказалась тестом

Источник: DW

Попытка взлома базы данных избирателей Демократической партии США, о которой СМИ сообщили 22 августа, оказалась проверкой защиты сайта партии от хакерских атак. Об этом в четверг, 23 августа, завил газете The Washington Post Боб Лорд, отвечающий у демократов за безопасность.

По его словам, функционеры Национального комитета Демократической партии (DNC) ошибочно приняли тест, проведенный по поручению демократов из штата Мичиган, за планы хакеров атаковать базу данных избирателей. С помощью этого теста проверялась защита сайта партии от фишинга. Представитель партии в Мичигане Брендон Диллон опубликовал письменное заявление, в котором подтвердил информацию о проверке системы кибербезопасности, сообщает Reuters.