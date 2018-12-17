Киберподразделения ВСУ работают в боевом режиме
Источник: Корреспондент.net
Подразделения кибернетической безопасности Вооруженных сил Украины перешли на боевой режим работы. Об этом заявил начальник Войск связи ВСУ - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко на брифинге в понедельник, 17 декабря.
По его словам, основным направлением деятельности подразделений кибербезопасности является защита информационно-телекоммуникационных систем ВСУ от внешних и внутренних угроз.
Рапко также добавил, что с 2014 года зафиксировано интенсивное увеличение количества кибератак различной степени сложности, направленных на нарушение функционирования системы управления и связи ВСУ. Однако подразделения кибербезопасности выработали четкие алгоритмы реагирования на различные случаи кибернетических угроз или атак, как правило, это DDoS атаки на системы и распространение вредоносных программ.