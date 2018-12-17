Киберподразделения ВСУ работают в боевом режиме

"В общей системе кибербезопасности государства Вооруженные силы Украины занимают одно из ведущих мест. Соответствующими подразделениями была налажена полная совместимость и взаимодействие с субъектами обеспечения кибербезопасности в Украине. С объявлением на территории 10 областей Украины правового режима военного положения это сотрудничество только углубилась. Подразделения ВСУ, ответственные за кибербезопасность, перешли на боевой режим работы ", - отметил Рапко.

По его словам, основным направлением деятельности подразделений кибербезопасности является защита информационно-телекоммуникационных систем ВСУ от внешних и внутренних угроз. Рапко также добавил, что с 2014 года зафиксировано интенсивное увеличение количества кибератак различной степени сложности, направленных на нарушение функционирования системы управления и связи ВСУ. Однако подразделения кибербезопасности выработали четкие алгоритмы реагирования на различные случаи кибернетических угроз или атак, как правило, это DDoS атаки на системы и распространение вредоносных программ.