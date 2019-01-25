Киберполиция: Атаки на сервера ЦИК усиливаются

Источник: Корреспондент.net

Глава Департамента киберполиции Сергей Демидюк заявил о "постоянных" хакерских атаках на серверы Центральной избирательной комиссии и компьютеры членов комиссии.

"Идут постоянные атаки - они идут от простого до подкладывания приложений, которые использует тот или другой сотрудник. На новогодние праздники поздравления с вирусами от якобы имени правительственных организаций, правительства приобрели такой массовый характер, что просто завалили всех. Такие рассылки, спам-письма присылают и им, и их родственникам, где содержится вредоносное ПО для контроля над их компьютерной техникой. Это самый простой способ, но он действенный", - сказал Демедюк агентству Reuters.

По данным киберполиции, проникновений в избирательную систему пока не зафиксировано, но полиция ожидает крупномасштабных атак за месяц до выборов, когда начнут работать региональные избирательные комиссии.

Хакеры, специализирующиеся на краже баз данных, также активизировали свою деятельность и сосредоточились на государственных служащих и сотрудниках, которые обслуживают оборудование избирательной комиссии.

"Финансирование идет с тех же самых криптокошельков, с которых финансировались атаки и раньше. Это указывает на то, что этим занимаются одни и те же организации хакерские, которые подконтрольны спецслужбам РФ", - сказал он.