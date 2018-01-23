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23.01.2018

Киберполиция: Чем занимаются украинские виртуальные копы

Источник: 112.ua

В Украине Департамент киберполиции был создан в октябре 2015 года, но фактически специалисты работали над раскрытием преступлений, совершенных в сети, с 2014 года. Деятельность департамента высоко ценят, в частности в МВД. “Отдельно упомяну о Департаменте киберполиции. Я не ожидал, что она покажет себя так хорошо за такое короткое время. Команда, которую возглавляет Сергей Демедюк, получила высокую оценку со стороны наших международных партнеров, экспертов в сфере борьбы с киберпреступностью”, - рассказал в интервью советник министра МВД Зорян Шкиряк.

Мы решили разобраться, с чем и как сражаются на просторах интернета киберполицейские Украины. К нашему огромному сожалению, у главы департамента Сергея Демедюка не нашлось времени на беседу, и сотрудники департамента любезно предоставили ответы в печатном виде. Сухой канцелярский язык официального ответа на запрос никогда не заменит живого общения, но мы постарались сделать из ответа киберкопов максимально интересный текст.

Киберпреступление – это преступление, совершенное в виртуальном пространстве. То есть в информационном пространстве, созданном с помощью компьютеров, где находятся личные данные пользователей. К киберпреступлению можно отнести взломанную страницу в соцсети или взломанный телефон, украденные пароли от банковских карт или вмешательство в работу системы банков, несанкционированный доступ к компьютерам СБУ или ФБР. При этом цели таких преступлений могут быть самые разные: украсть деньги с той же банковской карты или, взломав телефон голливудской звезды, выложить ее интимные селфи в интернет, выкрасть стратегические документы или обвалить фондовый рынок.

Ничего удивительного в том, что преступность ушла вслед за нами в виртуальное пространство, нет. Но за каждым преступлением должно неотвратимо следовать наказание. И как ответ на этот вызов не так давно в украинской полиции был создан Департамент киберполиции.

Среди задач департамента – "организация эффективного противодействия проявлениям киберпреступности и обеспечение действенного влияния на оперативную обстановку, а именно: предотвращение, выявление, прекращение и раскрытие уголовных правонарушений, механизм подготовки, совершение или сокрытие которых предполагает использование компьютеров, телекоммуникационных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи, а также других уголовных правонарушений, совершенных с их использованием", - рассказывают в департаменте.

О киберполиции и ее сотрудниках

От Госспецсвязи киберполиция отличается тем, что расследует преступления, которые совершаются в сфере использования платежных систем, электронной коммерции и хозяйственной деятельности, интеллектуальной собственности и информационной безопасности, в то время как Государственная служба специальной связи и защиты информации обеспечивает формирование политики в сфере защиты государственных информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем криптографической и технической защиты информации.

На сегодня в киберполиции работают 329 человек, или 80% штатной численности.

Кроме того, на службе департамента состоят "белые" хакеры. Они работают в управлениях технологий и программирования, которые входят в состав департамента. Всего таких управлений четыре: в западном, южном, восточном и центральном регионе.

"Белые", или "этичные" хакеры, как правило, ищут уязвимости в компьютерных системах, взламывая их, не с целью украсть или совершить подлог данных, а для того, чтобы устранить уязвимость.

 

В Нацполиции "белые" хакеры проводят углубленный осмотр и/или изучение изъятых цифровых доказательств с целью их выявления или фиксации. "В первую очередь речь идет о восстановлении удаленной информации и ее анализе. Проведение "разведки на основании открытых источников" - OSINT. Использование OSINT позволило установить полные данные и местонахождение преступников по резонансным уголовным производствам. Проведение анализа цифровых данных больших объемов (Big Data) по уголовным производствам с целью установления взаимосвязей между ними", - рассказывают в киберполиции.

"У этих сотрудников достаточный уровень знаний для осуществления обратного проектирования (reverse engineering) вредоносных программ. Имеется ввиду проведение исследования с целью понимания принципов работы (в данном случае - вируса). На практике использование этого метода позволило своевременно определить пути распространения и следы, которые указывали на заражение вирусом Petya. Другим примером можно назвать установление исходящей точки (сервера управления) бот-сети, которая полностью контролировала персональные компьютеры, расположенные не только в Украине, но и в 6 странах мира", - с гордостью говорят в департаменте.

Сотрудники департамента киберполиции круглосуточно поддерживают связь с коллегами по всему миру, обеспечивая процесс немедленного обмена выявленными следами преступной деятельности по результатам реагирования на кибератаки и киберинциденты для оперативного анализа с дальнейшим обобщением полученных результатов и использования их для расследования и противодействию киберугроз.

С чем и как борются украинские киберкопы

Самой большой "болью" для украинской киберполиции на сегодня остается кибермошенничество. "Большая часть уголовных правонарушений в платежной сфере происходит во время расчетно-кредитных операций. Одним из самых распространенных видов мошенничества с платежными картами как на территории Украины, так и во всем мире, является мошенничество, совершенное с помощью специальных устройств, таких как скиммер", - говорят в киберполиции.

Скимминг – кража данных карты с помощью специального устройства "скиммера". Этот вид мошенничества предполагает копирование злоумышленниками всей информации с магнитной ленты карты, при этом ПИН-код мошенники получают с помощью мини-камер или накладок на клавиатуру.

Не менее распространенным в Украине является фишинг – вид мошенничества, целью которого является выманивание у доверчивых или невнимательных пользователей интернета реквизитов банковских карт.

"Стоит отметить, что преступления, которые связаны с использованием банкоматов, выявляют сотрудники департамента путем инициативного поиска, но большинство преступлений, связанных именно с платежными картами, документируется в рамках проверки обращений от финансовых учреждений и потерпевших от преступной деятельности мошенников".  

Также сотрудники департамента ежедневно мониторят интернет на предмет продажи запрещенных в открытом пользовании препаратов и предметов: наркотиков, психотропов, прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки.

"Постоянно ведется работа по выявлению преступлений, связанных с торговлей запрещенными предметами и препаратами, а именно: постоянно изучаются объявления, учетные записи и другая идентификационная информация пользователей соцсетей, тематических блогов, форумов, информационных ресурсов, почтовых серверов, торговых площадок "Даркнет" и т. д.", - говорят в Департаменте киберпреступности.

Вместе с тем постоянно проводится анализ соцсетей, где на страницах подталкивают несовершеннолетних к самоубийству и телесным повреждениям. На протяжении 2017 года было выявлено 945 так называемых групп смерти, из которых 760 были заблокированы. Количество учетных записей, которые удалось идентифицировать как зарегистрированные с территории Украины, составляет 58 тыс. 848.

По результатам анализа полученной в ходе мониторинга информации готовятся справочно-информационные материалы, которые направляются для дальнейшей проверки и реагирования другим подразделениям Нацполиции (департамент уголовного розыска, департамент превентивной деятельности, департамент противодействия наркопреступности).

 

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