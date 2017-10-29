Киберспорт стал одним из самых быстрорастущих бизнесов в мире

Источник: КорреспонденТ.net

На сегодняшний день объем киберспортивного рынка оценивается в $892 млн. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного организацией SuperData Research.

Как отмечается, среди всех регионов на мировом рынке лидирует Азия ($328 млн), в Европе и Северной Америке объемы достигают $269 млн и $275 млн соответственно, при этом до конца текущего года цифры могут возрасти в среднем на 13%.

Если же говорить о европейском направлении, в 2018 году по прогнозам рынок здесь достигнет $345 млн и будет расти на 14% в год.

Аудитория европейского рынка сейчас превышает 23 млн человек и к 2018 г. составит 44,4 млн человек.

В тройку европейских лидеров входят Швеция с $40 млн, Россия ($35 млн) и Франция ($22,5 млн).

Если же говорить об общемировом разрезе, то по итогам 2016 года странами-лидерами, на которые пришлось 81% от общемировой емкости рынка, стали США ($108 млн), Южная Корея ($102 млн) и Китай ($56 млн).

Эксперты прогнозируют, что к 2020 году рынок возрастет до $1,5 млрд, а по самым оптимистичным прогнозам к 2021-му доходы от связанных сфер могут превысить $3,5 млрд.

Впрочем, развитие киберспортивного рынка аналитики видят еще и благодаря распространению технологий виртуальной реальности.

По данным исследования PwC, этот рынок будет расти на 77% ежегодно.

В 2019 году видео обгонит интерактивные приложения и игры по уровню дохода, — прогнозируют аналитики.

Рост рынка виртуальной реальности обеспечивает высокая популярность видео в данном формате и появление портативных мобильных шлемов, которым для работы нужен смартфон.