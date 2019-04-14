Киев активно "минируют". Уже 5 сообщений

Источник: Корреспондент.net

Полиция проверяет пять анонимных сообщений о заминировании объектов в Киеве, сообщили в отделе коммуникации полиции столица Украины.

"В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По указанным адресам выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции", - отметили правоохранители.

В настоящее время проверки проходят в четырех отелях на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также в Международном центре современного искусства и торговом центре на улице Бассейной.

"События надлежащим образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции", - сообщили в управлении полиции.