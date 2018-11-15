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15.11.2018

Киев арестовал 15 кораблей за заход в порты Крыма

Источник: Корреспондент.net

Украина арестовала 15 судов, которые заходили в закрытые порты Крыма. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, информирует Радио Свобода.

Пограничники принимают меры, когда видят, что судна заходят в экономическую морскую зону Украины или в украинские порты.

"Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все судна, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", - сказал Слободян.

Также Слободян добавил, что в целом в порты Крыма зашли 940 иностранных судов. Большинство из них - российские, которые обслуживают закрытые порты. По его словам, иностранных судов в портах Крыма немного из-за действия санкций.

"Судовладельцы, которые волнуются за свою репутацию, не спешат принимать приглашение от местной оккупационной власти", - добавил он.

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