Киев готов менять сепаратистов на политзаключенных

"Мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших!", - сообщила она.

Геращенко отметила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, "чтобы извлечь наших с ОРДЛО".

По ее словам, представители ОРДЛО в Минске настаивают на "обмене всех установленных на всех установленных" и утверждают, "что в их застенках лишь 20 украинских граждан и требуя от нас 300".