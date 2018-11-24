Киев готовит резолюцию ООН по Азовскому морю

Источник: Корреспондент.net

Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН в декабре проект резолюции по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН", - заявила Зеленко.

Как известно, Генассамблея ООН в декабре должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские власти заявлениями о милитаризации целенаправленно нагнетают напряженность в Азовском море.