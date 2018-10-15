Киев и Будапешт проведут консультации

"Мы говорили о том, каким образом нам избавиться от проблемы с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите", - сказал он.

Также Климкин сообщил, что договорился с Сийярто о проведении "комплексных консульских консультаций", и Венгрия не будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства.

"Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать", - сказал Климкин.