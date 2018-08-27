Киев и ЕС согласовали условия транша на миллиард

Источник: Корреспондент.net

Условия получения Украиной транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере одного миллиарда евро согласованы, в ближайшее время стороны подпишут соглашение. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, передает в понедельник, 27 августа.

"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до тех пор, пока не будет подписано соглашение", - сказал он в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве.

При этом Точицкий выразил надежду, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время.