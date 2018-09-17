Киев и Лондон обсудили военное сотрудничество

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 17 сентября, встретился с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном. Стороны положительно отметили интенсивность украинско-британского диалога в сфере безопасности и обороны, передает пресс-служба главы государства.

В частности, президент высоко оценил вклад Великобритании в укрепление оборонного потенциала и тренировки Вооруженных Сил Украины, и выразил надежду на продолжение сотрудничества на этом направлении.

Также, по данным ведомства, президент поприветствовал решение Госсекретаря по вопросам обороны Великобритании посетить линию столкновения на Донбассе.

"Особое внимание было уделено усилению сотрудничества между Украиной и Великобританией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозам", - резюмировали в АПУ.