Киев и Москва могут возобновить совместные проекты в атомной энергетике

Издание приводит копию документа, направленного в Москву 26 июня в ответ на предложение встретиться и обсудить возможности двухстороннего сотрудничества, поступившее от российской стороны 15 июня. В качестве места и времени возможной встречи в Киеве называют Брюссель между 9 и 12 июля. На момент публикации никакой информации о подготовке такой встречи не поступало.

Проект по строительству в Украине совместного предприятия по производству ядерного топлива был утвержден правительством в Киеве в 2010 году. Партнером украинской стороны почти в равных долях должно было выступить ОАО "ТВЭЛ", входящее в состав "Росатома". Общая стоимость проекта на то время оценивалась в 450 млн долларов. В середине 2015 года, в период активной фазы военного противостояния в Донбассе, в Киеве было принято официальное решение о прекращении реализации этого проекта.

В то же время "Росатом" до сих пор остается ведущим поставщиком топлива для атомных станций Украины. В 2017 году на российскую компанию пришлось от 60 до 70 процентов поставок топлива на украинские АЭС. Об этом в середине мая заявил Кирилл Комаров.

10 июля министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщило на своем сайте, что предложило "ТВЭЛ" продать китайскому инвестору - China Nuclear Energy Industry Corporation - долю в проекте "Завод ядерного топлива" . Однако представитель "Росатома" в интервью агентству РБК опроверг проведение каких-либо переговоров о продаже доли в СП.