Киев и МВФ договорились о новой программе

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины договорились об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения stand-by. Об этом говорится в заявлении фонда, размещенном на сайте вечером в пятницу, 19 октября.

Согласно сообщению, новый документ заменит соглашение в рамках EFF, утвержденное в марте 2015 года,и срок его действия истечет в марте 2019 года.

"Новый SBA с запрошенным доступом к 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл.) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", – отметили в фонде.

Новое соглашение еще должен одобрить исполнительный совет МВФ, как ожидается в следующем году - после одобрения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.